Getto d acqua impetuoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Getto d acqua impetuoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ZAMPILLO

Significato/Curiosita : Getto d acqua impetuoso

che in seguito all'offensiva prussiana del 1870 aveva conosciuto un impetuoso sviluppo economico e sociale che, tuttavia, aveva inizialmente mancato...

Chiamano zampilli o pennacchi. una chiara e completamente accettata definizione di uno zampillo attualmente non esiste, e la parola zampillo o pennacchio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con getto; acqua; impetuoso; Sono oggetto di studio dei numismatici; Il progetto ... del sarto; Allontana un oggetto per metterlo a fuoco; Oggetto elegante e raffinato; acqua allo stato gassoso; Pochi minuti, pochi secondi, che cadono come acqua ; Contiene l acqua per lavare il pavimento; Separare la pasta dall acqua di cottura; Vento impetuoso dell Alto Adriatico; Afflusso improvviso e impetuoso ; Un impetuoso colpo d aria; Vento impetuoso dell Istria; Cerca nelle Definizioni