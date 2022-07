Gas tossico usato nella Prima Guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gas tossico usato nella Prima Guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IPRITE

Significato/Curiosita : Gas tossico usato nella prima guerra

Calibro. i tedeschi furono i primi ad avvalersi sul campo di battaglia del gas tossico, un mezzo di offesa che avrebbe notevolmente avvantaggiato l'attaccante...

Viktor šklovskij e vsevolod ivanov, vedi iprite (romanzo). il tioetere del cloroetano, più noto come iprite, è uno dei gas impiegati per la guerra chimica;... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Quelli alimentari subiscono studi tossico logici; Elemento chimico tossico ; Che ha un effetto tossico su organismi viventi; __ muscaria: fungo tossico ; Cestino di vimini usato per fare la ricotta; Rapporto tra due lati usato nell arte: __ aurea; È usato per sanificare; Il suo solfato è usato per dilatare la pupilla; La passeggiata nella zona costiera; Abitano nella provincia di Desulo e Fonni; Vivono nella capitale con la moschea di al-Azhar; nella mano c è quella della vita; prima si gira, poi si monta; prima di te e di me; prima della terza; La prima figlia di Silvio Berlusconi; I paesi che in guerra non si schierano; Corrente di pensiero che rifiuta la guerra ; Scrisse guerra e Pace; Il dittongo scritto in guerra ;