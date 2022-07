Gabbare, fregare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gabbare, fregare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Novella terza): in entrambi casi, lo scopo è, evidentemente, di confondere e gabbare il malcapitato interlocutore. un artificio analogo si trova nella disputa...

Parnassus - l'uomo che voleva ingannare il diavolo (the imaginarium of doctor parnassus) è un film del 2009 diretto da terry gilliam e scritto dallo stesso...