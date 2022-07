Frutto di mare striato di forma ovoidale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto di mare striato di forma ovoidale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VONGOLA

Significato/Curiosita : Frutto di mare striato di forma ovoidale

di p. lanceolata definito da alcuni caratteri comuni come la forma delle foglie lanceolato-lineari con bordi interi e scapi allungati spesso striato-scanalati...

vongola è il nome comune utilizzato per identificare svariate specie di molluschi bivalvi della famiglia dei veneridae. il termine vongola, diffuso tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con frutto; mare; striato; forma; ovoidale; frutto a guscio diffuso in Piemonte; Il frutto per il marzapane; Il frutto del ciliegio; Un frutto ; Trasformare la forma a proprio piacimento; Operazione militare che porta soldati via mare ; Battisti si chiede come possa arginare il mare ; Chi dipinse Il mare di ghiaccio; striato come grossi felini asiatici; Scoiattolo striato come l'Alvin dei cartoni ing; Gatti dal pelo striato ; Mammifero con il pelo giallastro striato di nero; Trasforma re la forma a proprio piacimento; Il nome dell Aranzulla divulgatore informa tico; Medicinale sotto forma di pastiglia; Pasta trapanese a forma di stretta spirale; Cerca nelle Definizioni