Forma, fattura... di una città pugliese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma, fattura... di una città pugliese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FOGGIA

Significato/Curiosita : Forma, fattura... di una citta pugliese

Ridosso dell'altopiano pugliese della murgia. le origini delle costruzioni a trullo in puglia e in particolare dei trulli di alberobello - dichiarati...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi foggia (disambigua). foggia (afi: /'fda/, ascolta[·info]; fògge in dialetto foggiano) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

forma; fattura; città; pugliese; Missive, spesso segrete, a carattere informa tivo; Le piante la trasforma no da solare a chimica; Sistema di calcolo informa tico; forma to standard di metallo solido e puro; Operaia della manifattura tabacchi; Risulta in fattura ; Mandare un castigo o una fattura ; Un operaia della manifattura tabacchi; città marchigiana; Come la città del film d animazione di H. Miyazaki; La città che ospita Disneyworld in Florida; Mitica città d oro sudamericana: El __; Città pugliese ; Quella mafiosa pugliese è sacra e unita; Il gruppo pop pugliese che ha il nome di un vitigno; Grande porto pugliese sullo Ionio;