Fondo delle Nazioni Unite per l infanzia - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : UNICEF

Significato/Curiosita : Fondo delle nazioni unite per l infanzia

Il fondo delle nazioni unite per l'infanzia, in sigla unicef (pron. /'unief/; già united nations international children's emergency fund, e dal 1953 united...

Altre definizioni con fondo; delle; nazioni; unite; infanzia; Imbarcazione da pesca disgusto profondo ; In fondo al conto; In fondo alle frange; In fondo a Reims; Quadro di Monet: Lo __ delle Ninfee, armonia verde; Copre il capo delle Guardie Svizzere; Gli involucri delle crisalidi; Status privilegiato delle caste aristocratiche; Campionati sportivi per tutte le nazioni ; Variano nelle declinazioni ; È stato segretario generale delle nazioni Unite; Avvenimenti fortuiti... nelle declinazioni ; Nome di sonde spaziali statunite nsi per l esplorazione dei pianeti esterni; Genere musicale tipicamente statunite nse; Donna __, la scrittrice statunite nse de Il cardellino; È la sede del ministero della Difesa statunite nse; Istruttore dell infanzia ; È tenera nell infanzia ; La casa della prima infanzia ; Fondo per l infanzia delle Nazioni Unite; Cerca nelle Definizioni