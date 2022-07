Fondamento in calcestruzzo sotto al pavimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fondamento in calcestruzzo sotto al pavimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MASSETTO

Il 10 ottobre, vengono versati oltre 520 metri cubi di calcestruzzo per il nucleo in calcestruzzo della torre, portandolo poco sopra il livello della strada...

In : massetto semi-umido massetto fluido massetto autolivellante infine possono essere classificati per la tipologia di confezionamento: massetti tradizionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con fondamento; calcestruzzo; sotto; pavimento; Chiacchiera futile e priva di fondamento ; Il fondamento ... culturale; fondamento , sostegno; Quello della fantasia non ha fondamento ; Macchine per impastare calcestruzzo ; Si usa nella preparazione del calcestruzzo ; Contenitore edile per le gettate di calcestruzzo ; Macchine per il calcestruzzo ; Disturba la principessa sotto i venti materassi; Stato solido dell acqua sotto i zero gradi; Medicinale sotto forma di pastiglia; La firma Il sotto scritto; Contiene l acqua per lavare il pavimento ; Superficie perpendicolare al pavimento ; Restano sul pavimento dopo il veglione; Serve a non bagnare il pavimento davanti la doccia; Cerca nelle Definizioni