Flessibile grazie a giunture con perni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Flessibile grazie a giunture con perni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SNODABILE

Significato/Curiosita : Flessibile grazie a giunture con perni

Per chiudere quarto colpire con testate, ginocchia, avambracci e gomiti.dumog contiene anche metodi di blocco delle giunture e soffocamento, così come prese...

Dei tram semplici. possono essere anche bidirezionali. in una carrozza snodabile jakobs il carrello jakobs ha la giuntura; entrambe le parti della carrozza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con flessibile; grazie; giunture; perni; Non flessibile o severo; Inflessibile , severo; Metallo molto flessibile e leggero; Estremamente robusto o inflessibile ; Il grazie dei Tedeschi; grazie a Berlino; Suonava grazie a un rullo; Corazzato grazie a un rivestimento protettivo; Fanno dolere le giunture ; Due giunture che si adornano; Causa dolori alle giunture ; Elementi nelle giunture di caffettiere o di finestre; Il sistema astronomico demolito da Coperni co; Un anello per ganci o perni ; perni usati come bulloni; I perni fra pistoni e bielle; Cerca nelle Definizioni