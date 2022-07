Fissanti spray per capelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fissanti spray per capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LACCHE

Significato/Curiosita : Fissanti spray per capelli

Gommalacca. le più antiche lacche conosciute furono fatte in cina o in giappone, la prima scoperta risalendo al 7000 a.c. [1] queste lacche, fatte con la resina... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con fissanti; spray; capelli; Sono pari nello spray ; Un metodo di cura... spray ; Metodo di cura... spray ; Si esprime disegnando sui muri con gli spray ; In disordine come capelli non pettinati; Un taglio di capelli ... religioso; Film Disney sulla principessa dai lunghi capelli ; Una funicella di pochi capelli ; Cerca nelle Definizioni