Fissano lamiere non saldabili - Cruciverba

Fissano lamiere non saldabili.

Soluzione 7 lettere : RIVETTI

Plasticità; basso potere radiante; non genera scintille per sfregamento; saldabilità: moltissime leghe di alluminio sono saldabili con normali tecniche mig, tig...

Quanto situata all'interno della struttura. i rivetti a strappo o rivetti ciechi sono un tipo di rivetti utilizzati qualora non sia disponibile l'accesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

