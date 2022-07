In fisica, il suo contrario è viscoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In fisica, il suo contrario è viscoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FLUIDO

Significato/Curiosita : In fisica, il suo contrario e viscoso

Fenomeni di trasporto, la viscosità è una grandezza fisica che misura la resistenza di un fluido allo scorrimento. si tratta in altri termini del coefficiente...

Il fluido studiato in un sistema di riferimento in cui appare fermo; fluidodinamica: se il fluido è in moto. comunemente si usa distinguere i fluidi dai... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

