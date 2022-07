Film Disney sulla principessa dai lunghi capelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Film Disney sulla principessa dai lunghi capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RAPUNZEL

Significato/Curiosita : Film disney sulla principessa dai lunghi capelli

Prima, e finora unica, principessa non protagonista del "suo" classico. jasmine è la bellissima figlia del sultano. lunghi capelli neri, occhi castani,...

rapunzel - l'intreccio della torre (tangled) è un film del 2010 diretto da nathan greno e byron howard. si tratta di un lungometraggio d'animazione in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

rapunzel - l'intreccio della torre (tangled) è un film del 2010 diretto da nathan greno e byron howard. si tratta di un lungometraggio d'animazione in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con film; disney; sulla; principessa; lunghi; capelli; Celebre romanzo e film : Il __ dell Opera; Era del soldato in un film di Neil Jordan; La serie di film con l Uomo Ragno; __ Away, film di successo con Tom Hanks; Un film della disney ; __ e il vagabondo, film disney ; Film disney con Topolino apprendista stregone; La fata Campanellino nella versione disney ; Chi dipinse In barca sulla Senna; Si scrivono sulla schedina; Sigla sulla Croce; Colpo... sulla spalla; La principessa del Guglielmo Tell; Il cognome della principessa Diana; La Kelly che fu attrice e principessa ; Fu principessa di Baviera: __ d Asburgo-Lorena; Consentono di fare i più lunghi salti; Discorsi lunghi e noiosi; Rovinare con lunghi segni; Soddisfatti dopo lunghi sforzi; Una funicella di pochi capelli ; C è per cibi e per capelli ; Spesso sui capelli di ciclisti e motociclisti; Si fanno con i capelli lunghi;