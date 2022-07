Figura retorica che incrocia parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figura retorica che incrocia parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CHIASMO

Significato/Curiosita : Figura retorica che incrocia parole

Il chiasmo o chiasma è la figura retorica in cui si crea un incrocio immaginario tra due coppie di parole, in versi o in prosa, con uno schema sintattico...

Il chiasmo (o chiasma) è una formula compositiva usata in scultura, che consiste nella disposizione secondo un particolare ritmo, detto "chiastico", teso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

