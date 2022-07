La fertilità di un terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fertilità di un terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FECONDITÀ

Significato/Curiosita : La fertilita di un terreno

la sostanza organica del terreno è l'insieme dei composti organici presenti nel terreno, di origine sia animale che vegetale. questo insieme, eterogeneo...

Il tasso di fecondità totale (abbreviato abitualmente con tft) è un indicatore statistico utilizzato in demografia, chiamato anche più comunemente "numero... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con fertilità; terreno; Dea romana della fertilità dei campi; Il riposo della terra finalizzato alla fertilità ; Dea cartaginese della fertilità ; Una pratica per far aumentare la fertilità dei terreni; Macchinario per perforare il terreno ; Prelevare in profondità un campione di terreno ; Dissodano il terreno ; Tipico terreno olandese; Cerca nelle Definizioni