Fermi e tenaci - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : VOLITIVI

Portate avanti dai militari del corpo. alcune di queste prendono avvio dai fermi effettuati negli ingressi dello stato (porti, aeroporti, valichi) dove la...

("osare"), forma arcaica di audentes (accusativo). il detto invita a essere volitivi e coraggiosi davanti a qualsiasi tipo di evento, anche il più terribile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con fermi; tenaci; Un infermi tà dell orecchio; La frequentarono Enrico fermi e Giosuè Carducci; Li portano gli infermi eri; Libera da infermi tà; Si dice di individui molto tenaci ; Verde simbolo di tenaci a; tenaci a, risolutezza; La tenaci a di chi non demorde; Cerca nelle Definizioni