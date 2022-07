Fastidio sulla pelle che passa grattandosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fastidio sulla pelle che passa grattandosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRURITO

Significato/Curiosita : Fastidio sulla pelle che passa grattandosi

Riflesso di ritiro, mentre il prurito porta al grattarsi. entrambe le fibre nervose amieliniche deputate a rilevare il prurito e il dolore hanno origine nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

