Farina di origine canadese - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : MANITOBA

Significato/Curiosita : Farina di origine canadese

La farina manitoba è una farina di grano tenero (triticum aestivum) originario della provincia canadese del manitoba. viene definita una farina "forte"...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi manitoba (disambigua). il manitoba è una provincia del canada occidentale, nelle praterie canadesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

