Far stancare colpendo al bacino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far stancare colpendo al bacino.

Soluzione 9 lettere : SFIANCARE

Significato/Curiosita : Far stancare colpendo al bacino

Metodo per difendere; infatti l'essere sempre padroni del pallone, oltre a sfiancare gli avversari obbligandoli a tentare continuamente di accaparrarsi la... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con stancare; colpendo; bacino; Togliere forza, stancare ; stancare , annoiare; Se non è stancare è cuocere a fuoco lento; Si dà tuffandosi e colpendo l'acqua con l'addome; Incitare un cavallo colpendo ne i fianchi coi piedi; Un bacino naturale; Un osso che costituisce il bacino ; Vasto bacino montano; La parte del corpo che collega torace e bacino ; Cerca nelle Definizioni