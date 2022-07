Famoso teatro di Mosca di opera e danza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famoso teatro di Mosca di opera e danza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOLSHOI

Significato/Curiosita : Famoso teatro di mosca di opera e danza

Ózero) è uno dei più famosi e acclamati balletti del xix secolo, musicato da pëtr il'ic cajkovskij. la prima rappresentazione ebbe luogo al teatro bol'šoj...

Immagini o altri file sul teatro bol'šoj (ru, en) sito ufficiale, su bolshoi.ru. bolshoi theatre (canale), su youtube. (en) teatro bol'šoj, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

