Fame... da lupi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fame... da lupi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VORACITÀ

Significato/Curiosita : Fame... da lupi

Protezione delle loro greggi dall'attacco dei lupi; la stessa offerta del capro avrebbe dovuto placare la fame dei lupi assalitori. tale pratica inoltre non doveva...

Treves nel 1880. la "lupa" del titolo è una donna caratterizzata da un'alta voracità sessuale, che arriva ad adescare un giovanotto e convincerlo a sposare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con fame; lupi; Lo imita chi balla goffame nte; L ONU che combatte la fame ; A fame una brutta non ci tiene nessuno; Reclama per la fame ; Kevin __, regista e protagonista di Balla coi lupi ; Un romanzesco lupi n; Sempre in bocca a Jigen, in lupi n; I lupi come i licantropi; Cerca nelle Definizioni