Falso come... un arancia - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : TAROCCO

Significato/Curiosita : Falso come... un arancia

Il falso filatelico è la falsificazione a scopo di frode di un francobollo o di un documento di storia postale. la frode può essere diretta all'amministrazione...

Vantare la paternità di queste carte da tarocco a semi italiani. giordano berti suppone che il più antico tarocco di besançon sia stato stampato dal parigino... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con falso; come; arancia; Quand è falso non c è pericolo; Il falso zafferano; Un falso ... farmaco; In enigmistica c è il falso ; come ciò che ritorna periodicamente; Cinta usata come penitenza corporale; come un premio molto desiderato; come la città del film d animazione di H. Miyazaki; Formaggio dal caratteristico colore arancia to; Il cocktail con succo d arancia e prosecco; Si fa con succo d arancia e prosecco; Una delle sezioni commestibili dell arancia ;