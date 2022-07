Fabbriche di bevande alcoliche con malto e luppolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fabbriche di bevande alcoliche con malto e luppolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BIRRIFICI

Significato/Curiosita : Fabbriche di bevande alcoliche con malto e luppolo

La birra è una bevanda alcolica ottenuta tipicamente dalla fermentazione di mosto a base di malto d'orzo, aromatizzata e amaricata con luppolo. tra le...

Il birrificio angelo poretti è un birrificio italiano. in seguito a varie acquisizioni il nome è diventato un marchio appartenente a carlsberg italia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con fabbriche; bevande; alcoliche; malto; luppolo; Sovrasta molte fabbriche ; Edificio che contiene magazzini o fabbriche ; Città tedesca nota per le fabbriche di auto; fabbriche di sacchi; Chi prepara bevande e caffè dietro a un bancone; Contenitore per bevande ; Tiene calde le bevande ; Comune forma di ghiaccio per bevande ; Intossicazione da abuso di bevande alcoliche ; Momenti per bevande poco alcoliche e stuzzichini; Solvente dello smalto ; La parte della mano dove si mette lo smalto ; Così è l acetone per lo smalto da unghie; Si usa per togliere lo smalto dalle unghie; Stabilimento che acquista orzo e luppolo ; I mastri esperti di luppolo ; Acquistano luppolo ; Cerca nelle Definizioni