L ex-cancelliera Merkel - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ANGELA

Angela dorothea merkel (ascolta[·info]), nata angela dorothea kasner (amburgo, 17 luglio 1954) è un'ex politica tedesca, cancelliere federale della germania...

Cercando altri significati, vedi angela (disambigua). angela è un nome proprio di persona italiano femminile. maschili: angelo femminili: angiola alterati:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

