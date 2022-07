Evangelico orto sul Monte degli Olivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Evangelico orto sul Monte degli Olivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GETSEMANI

Significato/Curiosita : Evangelico orto sul monte degli olivi

Ai piedi del monte c'è il getsemani (detto anche orto degli ulivi) dove, secondo i vangeli, gesù si ritirò prima della passione. il monte è il luogo in...

Significati, vedi getsemani (disambigua). coordinate: 31°46'45.85n 35°14'24.71e / 31.779402°n 35.240197°e31.779402; 35.240197 il getsemani (parola aramaica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

