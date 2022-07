Essere ammesso a far parte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Essere ammesso a far parte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ENTRARE

Significato/Curiosita : Essere ammesso a far parte

Prettamente libresca e tende a mostrare che il suo autore possiede le qualità retoriche per essere ammesso a far parte dell'élite culturale della signoria...

Lasciami entrare (låt den rätte komma in, lett. "lascia entrare il giusto"; internazionalmente noto come let the right one in) è un film horror diretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Create a partire da un essere vivente; Talmente intenso da non essere mai stato sentito; Quello di pesce può essere misto; Possono essere alimentate da kerosene; L atto con il quale un chierico interdetto è riammesso alla sua dignità e funzione; Un test per essere ammesso alla prova vera e propria; Non ammesso , scartato; È richiesta se non è ammesso voto contrario; Brigante che parte cipa a una rapina; parte verticale a cui si appoggia chi si siede; La parte più estesa dell ala degli insetti; parte più pregiata e morbida del tonno;