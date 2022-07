Esame medico a ultrasuoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esame medico a ultrasuoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ECOGRAFIA

Ecotomografia è un sistema di indagine diagnostica medica che non utilizza radiazioni ionizzanti, ma ultrasuoni e si basa sul principio dell'emissione di eco...

Medicina nucleare angiografia cmut ecografia ostetrica ecografia mammaria ecografia della tiroide ecografia toracica ecografia doppler mezzo di contrasto

Un esame del sangue per l ematocrito; Il risultato d un esame ; esame che valuta il tempo di coagulazione del sangue; esame effettuato in laboratorio; Un dramma di Pirandello: Il __ del medico ; Viene prescritta dal medico ; Il medico che cura la voce; Sono in testa al medico ; Volando emette ultrasuoni ; Emette ultrasuoni ; Utilizza gli ultrasuoni