Un esame del sangue per l ematocrito - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : EMOCROMO

Significato/Curiosita : Un esame del sangue per l ematocrito

L'esame del sangue è una tecnica di diagnostica medica che, attraverso il prelievo di sangue venoso, valuta i parametri ematici del paziente evidenziando...

Da un emocromo possono essere utili nella diagnosi di un'ampia gamma di patologie. per via della quantità di informazioni che fornisce un emocromo completo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

