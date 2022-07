Lo era Petrarca per i suoi natali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo era Petrarca per i suoi natali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARETINO

Significato/Curiosita : Lo era petrarca per i suoi natali

Disambiguazione – "petrarca" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi petrarca (disambigua). francesco petrarca (arezzo, 20 luglio 1304 –...

Disambiguazione – "aretino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi aretino (disambigua). pietro aretino (arezzo, 19 aprile 1492 – venezia...

