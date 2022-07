Era il nostro impero coloniale in Africa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era il nostro impero coloniale in Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AOI

Significato/Curiosita : Era il nostro impero coloniale in africa

L'acquisizione di un porto nel mar rosso il quale potesse fungere da base verso un futuro impero coloniale in asia o in africa. oltre all'acquisto di assab dalle...

Su di essa aoi – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di ancona-falconara (italia) aoi – codice iso 639-3 della lingua anindilyakwa aoi – uno dei chitarristi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con nostro; impero; coloniale; africa; Il nostro atteggiamento abituale; Lo è il nostro paese; Nel nostro Paese la più nota si chiama Italia; Cinque eroici fratelli del nostro Risorgimento; Ebbero un impero sulle Ande; L impero con Tenochtitlan; Lo era il Sacro impero di Ottone I di Sassonia; Dalla fine dell impero alla scoperta dell America; Era un soldato coloniale ; Il signore europeo nell' India coloniale ; La bella Kim di Sognando l africa ; Lago africa no dalla superficie molto variabile; Rhodes che accumulò un enorme fortuna in africa ; Stato africa no sul Golfo di Guinea; Cerca nelle Definizioni