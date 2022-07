Era fertile dalla Mesopotamia alla valle del Nilo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era fertile dalla Mesopotamia alla valle del Nilo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MEZZALUNA

Significato/Curiosita : Era fertile dalla mesopotamia alla valle del nilo

Geroglifica. il fiume nilo è stato il fulcro della civiltà egizia per la grande maggioranza della sua storia. la fertile valle del nilo diede ai suoi abitanti...

Società di croce rossa e mezzaluna rossa, fondata nel 1919, è una ong che riunisce tutte le società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa.

