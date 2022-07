L energia protagonista di un referendum del 1987 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L energia protagonista di un referendum del 1987. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NUCLEARE

Significato/Curiosita : L energia protagonista di un referendum del 1987

referendum abrogativi in italia del 1987 si tennero l'8 e il 9 novembre ed ebbero ad oggetto cinque distinti quesiti. in continuità con i referendum abrogativi...

Sfruttare per scopi energetici anche le reazioni di fusione nucleare. al 2020 l'energia nucleare costituisce circa il 10% della produzione di energia elettrica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

