Le elezioni per il Parlamento di Strasburgo - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : EUROPEE

di strasburgo del parlamento europeo a bruxelles comporterebbe un risparmio di 113,8 milioni di euro l'anno. tuttavia, poiché le sedi del parlamento vengono...

Delle foreste europee. l'estensione delle foreste originarie è ormai ridotta al 2-3% nell'europa occidentale e al 5-10% nella russia europea. il paese meno...

Altre definizioni con elezioni; parlamento; strasburgo; Unità operativa durante le elezioni ; L inizio delle elezioni ; Quello politico è più frequente sotto elezioni ; Accurate selezioni ; Vi si trova il parlamento del Canada; Siede in parlamento ; __ Supremo: parlamento dell URSS; Quello Supremo era il parlamento dell URSS; strasburgo ne è il capoluogo; I Francesi di strasburgo ; La regione di strasburgo ; Fiume di strasburgo ; Cerca nelle Definizioni