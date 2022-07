Elenco con spiegazione dei segni di un testo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elenco con spiegazione dei segni di un testo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LEGENDA

Significato/Curiosita : Elenco con spiegazione dei segni di un testo

Segno þ corrisponde al suono th dell'inglese think), dalla sequenza dei primi 6 segni che lo compongono (*fehu, *uruz, *þurisaz, *ansuz, *raido, *kaunan)...

legenda è una parola latina che significa che le cose devono essere lette, ciò che è da leggere. nel contesto di un grafico o di una carta geografica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

