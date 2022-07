La donna che tiene a battesimo un bambino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La donna che tiene a battesimo un bambino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MADRINA

Significato/Curiosita : La donna che tiene a battesimo un bambino

Giovanni il battista è colui che cristo definì il più grande fra i nati di donna e dal quale cristo si fece battezzare in un battesimo di sola acqua. nelle parole...

Padrino soltanto, o una madrina soltanto, o un padrino e una madrina insieme: non sono dunque ammessi due padrini o madrine dello stesso sesso, né un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con donna; tiene; battesimo; bambino; donna particolarmente gradita al sovrano; Una donna del parentado; Dedicata al culto della Madonna ; Chi dipinse Madonna greca; Si mantiene per essere pronti a degli imprevisti; Che tiene conto della durata delle note; Contiene l acqua per lavare il pavimento; Accusare qualcuno che si ritiene responsabile; Donna che tiene a battesimo ; Il fiume del battesimo di Gesù; Il battesimo della nave; Donna al battesimo ; Così è il bambino che non si nutre più di latte; I castighi per il bambino discolo; Piccolo capo di un bambino ; Faccia di bambino ; Cerca nelle Definizioni