Divisi ma non ancora divorziati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divisi ma non ancora divorziati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SEPARATI

Significato/Curiosita : Divisi ma non ancora divorziati

separati ma uguali (in inglese separate but equal) era una dottrina legale nella legge costituzionale degli stati uniti che giustificava e permetteva... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con divisi; ancora; divorziati; Luogo in cui pernottare con alcuni spazi condivisi ; Suddivisi one del Comune; divisi al contrario; Suddivisi one di una scienza; Come i frutti non ancora pronti per la raccolta; Alcuni magistrati inglesi la usano ancora ; Cosi si sentono quelle che non si sono ancora ambientate; Girando, solleva l ancora ; Separati ma non divorziati ;