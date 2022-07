Dividere ciò che è unito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dividere ciò che è unito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SEPARARE

Significato/Curiosita : Dividere cio che e unito

Inghilterra e galles è competente per tutto ciò che riguarda l'immigrazione e la cittadinanza dell'intero regno unito (inghilterra, galles, scozia e irlanda...

Accettano la cosa tranquillamente ma luna e adalberto sono convinti a volersi separare; e questa volta sorpresa sono i genitori di adalberto che non vogliono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con dividere; unito; Seguire un gruppo o condividere le loro idee; Un sito per condividere i viaggi in auto; dividere ... chimicamente; dividere una parola in unità fonetiche; Fu la politica del Regno unito negli Anni 30 per scongiurare un intervento militare contro la Germania; Bastimento munito di macchine a vapore; Punito o... rispettoso della morale; Può essere punito con la detenzione; Cerca nelle Definizioni