Il dito opponibile della mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dito opponibile della mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il dito opponibile della mano

Qualche misura un pollice o altro dito opponibile. si dice che una specie animale sia dotata di pollice opponibile quando il pollice è in grado di piegarsi...

Sottomultiplo molto usato è il millesimo di pollice: 0,001 in = 25,4 µm = 2,54×10-5 m ad esempio, il pollice è usato per indicare la lunghezza della diagonale...