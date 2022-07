Dispositivi ottici che poggiano sul naso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivi ottici che poggiano sul naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OCCHIALI

Significato/Curiosita : Dispositivi ottici che poggiano sul naso

Sul corsaro musulmano noto in occidente come occhialì ovvero occhiali, vedi uluç alì pascià. gli occhiali sono delle protesi esterne da vista, composte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

