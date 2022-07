In disordine come capelli non pettinati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In disordine come capelli non pettinati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARRUFFATI

Lo sono le persone che creano disordine ; In fisica è la misura del disordine di un sistema; Un disordine completo; Con caos e disordine : a __; Lo sono casi come i cosiddetti cold case; Figura umana riprodotta come un burattino; Digrignare i denti come un cane minaccioso; come un accordo non detto; Fissanti spray per capelli ; Un taglio di capelli ... religioso; Film Disney sulla principessa dai lunghi capelli ; Una funicella di pochi capelli ; Un negozio di tessuti pettinati e cardati; Come dire scompigliati, spettinati ; Come i capelli prima di essere pettinati ;