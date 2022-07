Si dice di oggetto che ha visto molti calendari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di oggetto che ha visto molti calendari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DATATO

Significato/Curiosita : Si dice di oggetto che ha visto molti calendari

Rendere conto della differenza tra il calendario lunare ed il calendario solare, dal momento che il calendario ebraico si basa su entrambi i sistemi. dunque...

Definito dall'art. 602 del codice civile: è il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. in italia fu introdotto nel 1860 da... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

