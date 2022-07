Si dice di chi è stato condannato al carcere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di chi è stato condannato al carcere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GALEOTTO

Significato/Curiosita : Si dice di chi e stato condannato al carcere

"condannato a morte" rimanda qui. se stai cercando il film del 1940, vedi condannato a morte (film). la pena di morte (detta anche pena capitale) è una...

galeotto – personaggio letterario galeotto i malatesta – condottiero galeotto – rematore imbarcato, spesso a forza, su una galea o galera; in seguito:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Si dice di chi veste alla moda ing; Strumento di comunicazione con codice morse; Lo dice l indeciso; Strumenti da caccia composti da più cordice lle; Invalidità riconosciuta dallo stato al 100%; Vettura usata da funzionari dello stato ; Creare uno stato di violenta irritazione; Lungo fiume e stato del Brasile; La invoca il condannato ; Giordano Bruno è condannato al rogo; Lo scienziato condannato dalla Chiesa nel 1633; condannato all immobilità; Gramsci le scrisse dal carcere ; Sta in carcere ; Famoso carcere di Roma; Il carcere che appare in molti film americani;