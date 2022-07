Si dice all ipocrita che giudica: da che __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice all ipocrita che giudica: da che __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PULPITO

Significato/Curiosita : Si dice all ipocrita che giudica: da che __

Stata suggerita a dante dall'etimologia che uguccione da pisa fornisce del termine "ipocrita", come di una persona che "nasconde qualcosa sotto l'oro, sotto...

Pisa; il pulpito del duomo di pisa; il pulpito del duomo di siena; il pergamo di guglielmo nel duomo di cagliari. duomo di ravello il pulpito trecentesco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con dice; ipocrita; giudica; Si dice che nobiliti l uomo; Il cane del cinema a cui si dice va: torna a casa; Si dice di regione a statuto speciale; Si dice di sangue rappreso; Difetta all ipocrita ; Una proverbiale ipocrita manifestazione d affetto; È tipica dell ipocrita ; È falsa quella dell ipocrita ; Lo sono gli atteggiamenti di chi sa giudica rsi; Corte che giudica violazioni del diritto militare; L ha sporca il pregiudica to; La donna spregiudica ta e fatale di certi film; Cerca nelle Definizioni