Un dente che è stato curato per carie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dente che è stato curato per carie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OTTURATO

Significato/Curiosita : Un dente che e stato curato per carie

e dalle altre strutture di sostegno del dente, che vengono aggredite dall'infezione e sostituite da tessuto infiammatorio. si viene così a formare un...

Arcuata, costituisce il fondo della cavità acetabolare e il margine del foro otturato. il margine superiore dell'osso iliaco prende il nome di cresta iliaca... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

