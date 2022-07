La P dell etichetta DOP sui prodotti alimentari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La P dell etichetta DOP sui prodotti alimentari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROTETTA

Significato/Curiosita : La p dell etichetta dop sui prodotti alimentari

Ossequio alle pregiate qualità alimentari e gustative del prodotto caseario. ha ottenuto la denominazione di origine protetta (dop) nel 1996. il termine "mozzarella"...

Nel diritto del lavoro italiano con il termine categoria protetta si intentono tutte quelle persone (tipicamente affette da una qualche disabililità psico-fisica)...

