A cubetti in padella un pochino sull addome - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A cubetti in padella un pochino sull addome.

Soluzione 8 lettere : PANCETTA

Significato/Curiosita : A cubetti in padella un pochino sull addome

"pancetta coppata" steccata, con cotenna (piegata e stretta tra due robuste assi tenute legate saldamente fra loro); stesa con cotenna. la pancetta tesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

"pancetta coppata" steccata, con cotenna (piegata e stretta tra due robuste assi tenute legate saldamente fra loro); stesa con cotenna. la pancetta tesa...