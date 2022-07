La crocchetta di riso della cucina romana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La crocchetta di riso della cucina romana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SUPPLÌ

Significato/Curiosita : La crocchetta di riso della cucina romana

Più comuni della cucina indonesiano-olandese sono il babi pangang (maiale arrosto) e il babi ketjap (maiale marinato in salsa di soia), riso e spaghettini...

Anche il supplì può essere presentato con numerose ricette. uno dei nomi comuni di questa tipica pietanza della tradizione romana e laziale è "supplì al telefono"... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

