Crescita di stipendio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Crescita di stipendio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Crescita di stipendio

Dalla quantità di moneta immessa se ci si trova in una situazione di piena occupazione, in cui quindi la domanda cresce per la crescita dei salari. altre...

In araldica: aumento (araldica) nella grammatica di alcune lingue indoeuropee: aumento (linguistica) in ostetricia: si definisce in inglese augmentation...