Costruzione per pescare nell Adriatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costruzione per pescare nell Adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRABUCCO

Significato/Curiosita : Costruzione per pescare nell adriatico

Cercando altri significati, vedi pescara (disambigua). pescara (/pe'skara/, pronuncia[·info], pescàrë in abruzzese, pëscàrë in dialetto pescarese) è un comune...

Il trabucco, nelle varianti abruzzesi e molisane detto anche trabocco, bilancia o travocco, è un'antica macchina da pesca tipica delle coste abruzzesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con costruzione; pescare; nell; adriatico; Lo è la costruzione con tutti i requisiti; Un enorme costruzione rinascimentale nel centro di Milano; Il percorso d una linea ferroviaria in costruzione ; costruzione povera che finisce per... H; Articolo per pescare ; L esca artificiale usata per pescare calamari e seppie; È necessaria per cacciare o pescare legalmente; Uncino per pescare ; Diffuso nell aria e nell ambiente; Gli imbarazzanti segreti nell armadio; Indossati nell e fiabe: __ delle sette leghe; È venerabile nell a Massoneria; Mix di cereali e frutta da mangiare nell o yogurt; Ha le Bocche sull adriatico ; Vento impetuoso dell Alto adriatico ; Fiume italiano che unisce Trentino e adriatico ; Una regione sull adriatico ; Cerca nelle Definizioni