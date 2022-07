Costa rocciosa a strapiombo sul mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costa rocciosa a strapiombo sul mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FALESIA

Significato/Curiosita : Costa rocciosa a strapiombo sul mare

Uno sperone roccioso a strapiombo sul mare adriatico a 33 chilometri a sud del capoluogo. l'economia del paese è essenzialmente basata sul turismo e l'orticoltura...

falesia è una costa rocciosa con pareti a picco, alte e continue. si distinguono: falesie "morte" o inattive: la spiaggia le separa dal mare; falesie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con costa; rocciosa; strapiombo; mare; Impegno costa nte per raggiungere un obiettivo; Perla della costa Azzurra; Una bella spiaggia della costa Azzurra; costa ntino __: fu segretario di d Azeglio e di Cavour; Hanno la cresta rocciosa ; Quella rocciosa si può scalare; Costa rocciosa caratterizzata da pareti scoscese; Piccola sporgenza in una parete rocciosa ; Un profondo strapiombo ; Profondo strapiombo ; strapiombo , burrone; Coste rocciose con pareti a strapiombo sul mare; Famoso liquore all amare tto; La cantava Giuni Russo: Un __ al mare ; Trasformare la forma a proprio piacimento; Frutto di mare striato di forma ovoidale;