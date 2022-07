Così è la sciarpa intorno al collo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è la sciarpa intorno al collo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AVVOLTA

Significato/Curiosita : Cosi e la sciarpa intorno al collo

Copricapo, intorno al collo, sulle spalle, annodato al manico della borsa, come cintura o anche semplicemente infilato nel taschino della giacca, e lievemente...

Omaggio alla sua guida virgilio, quand'egli avverte la presenza di beatrice avvolta da una nuvola di fiori, nel noto verso "...conosco i segni de l'antica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

